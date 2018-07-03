В Думе разъяснили инициативу о причислении физлиц к СМИ-иноагентам

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Физлица, распространяющие материалы СМИ-иноагента и получающие финансирование из-за рубежа, могут также стать СМИ-иноагентом, следует из поправок, подготовленных ко второму чтению соответствующего законопроекта.

"Мы уточнили, что для физлиц для того, чтобы попасть в список СМИ-иноагентов, необходимо получать средства из-за рубежа и распространять материалы СМИ-иноагента", - сказал журналистам во вторник председатель комитета по информационной политике Леонид Левин.

По его словам, таким образом исключаются "опасения, что любой блогер, просто перепечатывающий информацию СМИ-иноагента, может пострадать", добавил он.

Левин добавил, что "для дополнительной защиты физлиц от случайных решений" полномочия по определению СМИ-иноагентов от Минюста передали Генпрокуратуре, которая будет выносить такие решение вместе с министерством иностранных дел РФ.

На физлиц, которые получат статус СМИ-инагентов, будут распространяться требования закона о некоммерческих организациях, - они будут обязаны маркировать материалы, ежегодно проходить аудит и отчитываться о деятельности раз в полгода.

Также поправками ко второму чтению "исключается мера по досудебной блокировке" СМИ-иноагентов в случае нарушений.

Ранее во вторник газета "Ведомости" сообщила, что поправки в закон о СМИ - иностранных агентах, "позволяющие записать в их число всех, кто с ними сотрудничает, будут одобрены во вторник комитетом Госдумы по информационной политике". По данным газеты, принять законопроект во втором чтении планируется на следующей неделе.