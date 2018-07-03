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В Думе разъяснили инициативу о причислении физлиц к СМИ-иноагентам

Ранее "Ведомости" написали, что поправки в закон о СМИ - иноагентах, "позволяющие записать в их число всех, кто с ними сотрудничает", одобрит во вторник комитет Госдумы

В Думе разъяснили инициативу о причислении физлиц к СМИ-иноагентам
Председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике Леонид Левин
Фото: ТАСС, ергей Бобылев/ТАСС

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Физлица, распространяющие материалы СМИ-иноагента и получающие финансирование из-за рубежа, могут также стать СМИ-иноагентом, следует из поправок, подготовленных ко второму чтению соответствующего законопроекта.

"Мы уточнили, что для физлиц для того, чтобы попасть в список СМИ-иноагентов, необходимо получать средства из-за рубежа и распространять материалы СМИ-иноагента", - сказал журналистам во вторник председатель комитета по информационной политике Леонид Левин.

По его словам, таким образом исключаются "опасения, что любой блогер, просто перепечатывающий информацию СМИ-иноагента, может пострадать", добавил он.

Левин добавил, что "для дополнительной защиты физлиц от случайных решений" полномочия по определению СМИ-иноагентов от Минюста передали Генпрокуратуре, которая будет выносить такие решение вместе с министерством иностранных дел РФ.

На физлиц, которые получат статус СМИ-инагентов, будут распространяться требования закона о некоммерческих организациях, - они будут обязаны маркировать материалы, ежегодно проходить аудит и отчитываться о деятельности раз в полгода.

Также поправками ко второму чтению "исключается мера по досудебной блокировке" СМИ-иноагентов в случае нарушений.

Ранее во вторник газета "Ведомости" сообщила, что поправки в закон о СМИ - иностранных агентах, "позволяющие записать в их число всех, кто с ними сотрудничает, будут одобрены во вторник комитетом Госдумы по информационной политике". По данным газеты, принять законопроект во втором чтении планируется на следующей неделе.

Закон о СМИ-иноагентах

Президент РФ Владимир Путин 25 ноября 2017 года подписал закон, позволяющий причислять к иностранным агентам зарубежные СМИ. 4 декабря, был обнародован указ президента о возложении на Минюст полномочий по ведению реестра СМИ-иноагентов, а также принятию решений о включении в него СМИ. Положения закона позволяют признавать иностранные СМИ иноагентом, если они получают финансирование из-за рубежа.

В середине января 2018 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о дополнительном регулировании деятельности СМИ - иностранных агентов, обязывающий такие СМИ создавать в РФ юридическое лицо и маркировать соответствующим образом свою продукцию.

Инициатива была внесена в Госдуму в конце 2017 года, ее авторами выступили вице-спикер Госдумы Петр Толстой, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, а также сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова.

Проект закона, в частности, устанавливает обязанность для иностранных СМИ зарегистрировать юридическое лицо на территории РФ. Также согласно инициативе, СМИ, среди учредителей которых есть иностранный агент, должны указывать это в выходных данных.

В свою очередь владельцы информационных ресурсов, не являющихся иностранными СМИ-иноагентами или российскими юрлицами-иноагентами, при распространении материалов и сообщений иностранного СМИ-иноагента или российского юрлица-иноагента должны указывать, что такие материалы и сообщения созданы или распространены СМИ-иноагентом или российским юрлицом-иноагентом. При этом в проекте закона отмечается, что "форма указания, требования к размещению и порядок размещения такого указания устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти".

Левин обратил внимание, что "в целом законопроект совершенствует область СМИ-иноагентов и нацелен на использование исключительно для ответных зеркальных мер, а не для регулирования средств массовой информации, или в принципе информационного пространства в нашей стране". Проект закона стал продолжением инициативы, принятой Думой в качестве зеркальных мер на ограничительные меры в США в отношении российского телеканала RT.

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Теги: иноагент

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