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Глава Рособрнадзора предложил "Шанинке" обратиться в суд

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов заявил, что Московская высшая школа социальных и экономических наук (МВШСЭН, "Шанинка") может обратиться в суд, если не согласна с отсутствием госаккредитации.

"Ситуация такая, что у них закончилась аккредитация, они достаточно поздно, впритык подавали документы, и они - не знаю, по каким причинам, - к аккредитации, на мой взгляд, были не совсем готовы. Поэтому были те решения, которые произошли", - сказал Кравцов журналистам во вторник, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Он подчеркнул, что требования для всех вузов едины, и "Шанинка" оценивалась по тем же критериям, что и другие учебные заведения - "здесь нет никакой избирательной политики". "Если не согласны с этим решением - есть процедура подачи в суд. Но в суд почему-то никто не подает", - сказал руководитель Рособрнадзора.

Отвечая на вопрос "Интерфакса" о том, каково его личное мнение о качестве образования в "Шанинке", Кравцов сказал: "По поводу качества я не готов сказать. Вопрос в том, что вы понимаете под качеством образования".

Рособрнадзор 21 июня отозвал аккредитацию у МВШСЭН - московского негосударственного вуза с хорошей репутацией, известного, в том числе, своими программами обучения совместно с Манчестерским университетом с выдачей двух дипломов - российского и британского. Отзыв аккредитации вызвал резонанс, по мнению преподавателей высшего учебного заведения, проверяющие действовали необъективно и предвзято. В Рособрнадзоре заявили, что вуз снова может попробовать пройти аккредитацию только через год.

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Теги: Рособрнадзор, Шанинка, МВШСЭН

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