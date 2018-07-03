ФСБ попросила суд прекратить дело ректора университета Бонч-Бруевича

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Петербургское управление ФСБ просит суд прекратить дело ректора Университета телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича Сергея Бачевского о превышении полномочий и ограничиться судебным штрафом за преступление, которое карается четырехлетним тюремным сроком.

"Уголовное дело поступило в суд с ходатайством следователя о его прекращении и назначении Бачевскому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. К производству дело пока не принято", - сообщает объединенная пресс-служба судов города во вторник.

Дело расследовалось управлением ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На этапе предварительного расследования в адрес Санкт-Петербургского городского суда поступало внепроцессуальное обращение от Федерального агентства связи (Россвязь, учредитель Университета телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича), в котором говорилось о необходимости не отстранять Бачевского от должности ректора и отмечался его значительный вклад в успехи вуза.

Во время расследования Бачевский все же был временно отстранен от руководства университетом, до 4 августа 2018 года. В то же время суд сменил ему меру пресечения на более лояльную, с домашнего ареста на подписку о невыезде.

Дело в отношении Бачевского возбуждено по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Обвинение ему было предъявлено 11 мая 2017 года.

Изначально Бачевский вину не признал, но признал ее в ходе следствия.

По закону максимальная санкция за инкриминируемое Бачевскому преступление - лишение свободы на срок до четырех лет.

По версии следствия, в 2015 году ректор заключил девять договоров аренды помещений университета без надлежащего согласования и проведения конкурсов. Арендаторы занимали данные помещения в течение года, уплатив за это более 3,5 млн рублей, которые вуз в результате недополучил.

По данным открытых источников, Бачевский занимал должность исполняющего обязанности ректора Университета телекоммуникацией имени Бонч-Бруевича с мая 2011 года, пост ректора занял в марте 2012 года.