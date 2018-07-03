В Госдуме рассказали, что Володин обсуждал с конгрессменами США

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - На встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным конгрессмены США поднимали темы, касающиеся Украины, Сирии, якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы президента США, заявил присутствовавший на переговорах глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Обсуждались Сирия, Украина и вмешательство России в выборы президента США, о котором в свое время часто писали некоторые американские СМИ", - сказал Аксаков.

Он присутствовал на проходящих в Госдуме переговорах делегации Конгресса США, возглавляемой сенатором от штата Алабама Ричардом Шелби, и российскими депутатами под руководством Володина.

По словам Аксакова, "Володин назвал заявления о вмешательстве в выборы абсурдными".

"Спикер Госдумы отметил, что подобные вопросы и предположения недостойны и унижают тех, кто их делает. Он также заметил, что нет ни одного факта, подтверждающего вмешательство", - добавил глава комитета.