Площадь лесных пожаров в Красноярском крае практически достигла 200 тыс. га

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Сто шестьдесят четыре природных пожара на общей площади 192,6 тыс. га действуют в Красноярском крае, сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства региона во вторник.

"В авиационной и наземной зонах действует 43 лесных пожара на общей площади 17 тыс. 614 га, в зоне контроля в Эвенкии, Северо-Енисейском, Енисейском, Ирбейском районах зарегестрирован 121 пожар на общей площади 175 тыс. 10 га", - говорится в сообщении.

В ликвидации ближайших пожаров участвуют 950 человек, задействовано 87 единиц техники. К наиболее сложным участкам переброшено 280 человек. Удаленные пожары контролируют сотрудники лесопожарного центра с помощью космического мониторинга.

По данным регионального Минлесхоза, большинство пожаров возникли из-за гроз, угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

В Красноярском крае с 22 июня в лесах введен режим ЧС, доступ людей туда ограничен.