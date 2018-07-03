"Росатом" поставил задачу создать 100-кубитный квантовый компьютер

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Росатом" поставила амбициозную задачу по созданию 100-кубитного квантового компьютера, заявил глава ГК Алексей Лихачев на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

"Наша цель на сегодняшний день, а мы являемся центром компетенций уже в проектах "цифровая экономика РФ" по квантовому направлению, выйти в ближайшие годы на 100 кубит, причем используя технологию коррекции ошибок", - сказал Лихачев.

По его словам, эта работа была начата еще Медведевым в 2009 году в рамках проекта под названием "Развитие суперкомпьютеров и технологий" - "уже тогда были организованы первые работы над квантовым компьютером".

"Занимается этим наш базовый институт ВНИИА совместно с министерством науки и высшего образования и по заказу центра перспективных исследований", - сказал глава "Росатома".

"Мы думаем, что эта разработка войдет в число топовых мировых, работа такая идет", - отметил Лихачев.

Медведев подчеркнул, что квантовые исследования "это сейчас, как принято говорить, мейнстрим в научном мире".

"К этому вопросу приковано большое количество научных школ", - сказал глава правительства.