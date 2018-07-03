Украинца будут судить в РФ за участие в подготовке теракта на выпускном в Сочи

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Уголовное дело обвиняемого в содействии терроризму украинца Павла Гриба передано на рассмотрение в Северо-Кавказский окружной военный суд, сообщила агентству "Интерфакс" пресс-секретарь суда Алена Катькало во вторник.

"В Северо-Кавказский окружной военный суд поступило уголовное дело обвиняемого в преступлении, предусмотренном ч.1 ст. 205.1 (содействие в террористической деятельности). Предварительные слушания по делу назначены на 9 июля, заседание пройдет в закрытом режиме", - сказала Катькало.

Согласно материалам уголовного дела, в период с марта по май 2017 года подсудимый, находясь на Украине, переписывался в интернете со школьницей из Сочи, ученицей старших классов. Гриб убеждал девушку заложить изготовленное заранее самодельное взрывное устройство и привести его в действие на выпускном вечере 30 июня 2017 года. После теракта подсудимый рекомендовал школьнице покинуть территорию России.

"В соответствии с ч.3 ст. 12 УК РФ иностранный гражданин, который совершил преступление вне пределов РФ, но направленное против интересов РФ, подлежит уголовной ответственности", - пояснила пресс-секретарь.

Во вторник Северо-Кавказский окружной военный суд продлил Грибу срок содержания под стражей до 19 декабря.

28 августа 2017 года бывший сотрудник Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб заявил, что спецслужбы РФ похитили его 19-летнего сына Павла во время посещения Белоруссии. 7 сентября стало известно, что Павел находится в следственном изоляторе на территории РФ, в Краснодаре. Позднее министерство иностранных дел Украины заявило, что получило подтверждение о нахождении в Краснодаре (РФ) гражданина Украины, исчезнувшего в Белоруссии.

1 февраля 2018 года Краснодарский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу на меру пресечения арестованному в связи с проблемами со здоровьем и принял решение отказать в ее удовлетворении.