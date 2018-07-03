Аварийно севший в Жуковском Ил-38 продолжит испытания

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Противолодочный самолет Ил-38, совершивший в апреле аварийную посадку в Жуковском, готов вернуться к испытаниям, сообщил вице-президент ОАК по транспортной авиации, глава "Ильюшина" Алексей Рогозин.

"Могу констатировать, что самолет Ил-38, который в конце апреля наши летчики успешно посадили с невыпущенной передней стойкой шасси, полностью готов продолжать испытания", - сказал Рогозин, слова которого приводят в пресс-службе.

По словам сотрудника пресс-службы, Рогозин ознакомился с ходом восстановительных работ по Ил-38 и провел совещание с летчиками-испытателями "Ильюшина", на котором заслушал проблемные вопросы летного состава и обсудил со специалистами инициативы по дальнейшему совершенствованию работы летно-испытательной станции в Жуковском.

Ранее сообщалось, что Ил-38, совершивший 28 апреля успешную посадку с невыпущенной передней стойкой шасси в подмосковном Жуковском, будет отремонтирован. "Машина получила минимальные повреждения и будет отремонтирована", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили журналистам в пресс-службе "Авиакомплекса Ильюшина", экипаж, совершивший успешную посадку Ил-38, будет представлен к наградам.

Ил-38 - дальний противолодочный самолет, созданный на базе Ил-18. Он предназначен для самостоятельного или совместного с противолодочными кораблями поиска и уничтожения подводных лодок, морской разведки и поисково-спасательных операций.

Ил-38 имеет взлетную массу 68 т, боевой радиус - 2200 км, потолок - 8000 м. Силовая установка самолета состоит из четырех двигателей мощностью по 4250 л.с. каждый. Боевая нагрузка - до 8400 кг противолодочных бомб, торпед, морских мин. Самолет способен вести патрулирование на протяжении 14 часов. Крейсерская скорость самолета - 400 км/ч., максимальная - 610 км/ч. Дальность полета - 6,5 тыс. км.

Как сообщалось, ПАО "Ил" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК) выполняет работы по модернизации строевых самолетов Ил-38 морской авиации ВМФ России, в рамках которых устанавливается новая поисково-прицельная система "Новелла-П-38".