Сотрудники Сбербанка попались на хищении у VIP-клиента 40 млн рублей

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность банды мошенников, похитивших около 40 млн рублей со счета VIP-клиента Сбербанка в Санкт-Петербурге, среди задержанных есть сотрудники самого банка, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Сотрудники правоохранительных органов в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде задержали девятерых участников преступной группы, совершивших хищение крупной суммы со счета VIP-клиента Сбербанка при помощи перевода средств клиентов в сберегательные сертификаты", - сказал собеседник агентства.

По его словам, среди задержанных есть несколько сотрудников банка. "Задержанные перевели около 40 млн рублей с личного счета клиента в сберегательные сертификаты и пытались обналичить их в отделениях банка в Санкт-Петербурге", - отметил источник.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

В свою очередь в пресс-службе "Сбербанка" подтвердили информацию об этом инциденте. "В результате внутреннего расследования службой безопасности банка были выявлены подозреваемые и инициировано обращение в правоохранительные органы. Участники мошеннической схемы были установлены, среди них выявлены как сотрудники банка, так и третьи лица", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что подозреваемые сотрудники были незамедлительно уволены, а деньги в полном объеме возвращены клиенту.