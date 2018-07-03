Клиенты "Натали Турс" столкнулись с проблемами при заселении в зарубежные отели

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Туристы туроператора "Натали Турс" сталкиваются с проблемами при заселении в отели Испании, Италии, Турции и Греции из-за неоплаты, также неоплаченными в некоторых случаях оказываются авиабилеты и трансферы, сообщили порталу "Интерфакс" во вторник в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Испанская принимающая компания Viajes Olimpia сообщила партнерам об аннулировании всех заявок на размещение, поступивших от туроператора "Панорама Тур" (бренд "Натали Турс"). Причина аннуляций - отсутствие оплаты бронирований со стороны "Натали Турс". Во Viajes Olimpia предполагают, что часть туристов, чьи бронирования были аннулированы, захотят сохранить свой отдых и все же приедут в Испанию, повторно оплатив номера", - сообщили в ассоциации.

Ранее турецкая принимающая компания Peninsula Tours также объявила, что не будет принимать туристов "Натали Турс" по неоплаченным заявкам.

По данным АТОР, агентства сообщают об отмене бронирований в отелях Италии и Греции. При этом отельеры снимают брони, но многие из них предлагают туристам повторно оплатить размещение.

"Стоит отметить, что проблемы с заселением туристов "Натали-Турс" начались гораздо раньше, чем о них стало известно широкой публике. Так, в одном из агентств нам сообщили, что бронирование было аннулировано отелем по заявлению туроператора еще 15 июня. В отеле предложили повторно оплатить проживание. Проблемы возникают не только с размещением. Так, на Тенерифе группе туристов "Натали Турс" пришлось брать такси до аэропорта за свой счет. В групповом трансфере им было отказано", - сообщили в АТОР.

Туроператор "Натали Турс" в пятницу сообщил агентствам об отмене с 30 июня чартерных программ в четыре страны - Испанию, Италию, Грецию и Турцию, мотивируя это тем, что нужно снизить издержки от летающих недозагруженными из-за падения спроса чартерных рейсов.