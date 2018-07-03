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Дума приняла в I чтении проект о пожизненном заключении за сексуальное насилие над детьми

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий введение пожизненного заключения за преступления сексуального характера в отношении детей до 14 лет, влекущие тяжкие последствия для жизни и здоровья.

Один из авторов законопроекта, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая пояснила, что из-за высокой латентности этих преступлений, психологической подавленности и замкнутости детей, находящихся в ситуации постоянного насилия, информация о совершении этих преступлений появляется значительно позже их совершения.

"В связи с этим предлагаем приостановить сроки давности по преступлениям, которые совершены в отношении малолетних, до достижения ими совершеннолетия", - сообщила Яровая.

Отягчающие обстоятельства

Кроме того, устанавливается дополнительное отягчающее вину обстоятельство, когда преступление совершается лицами, совместно проживающими с детьми и подростками.

Совершение преступления любыми лицами, которые несут обязанность по содержанию, воспитанию, обучению или защите прав детей, по ее словам, будет признаваться отягчающим вину преступлением. Это также будет касаться лиц, осуществляющих трудовую деятельность в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних.

"Впервые предусматриваем ответственность за заранее не обещанное укрывательство тяжких преступлений, совершенных в отношении детей. Вводим как отягчающее вину обстоятельство - распространение порнографических материалов среди детей в интернете и отдельную ответственность за понуждение несовершеннолетних к действиям сексуального характера через интернет. Кроме того, мы предлагаем возможность присутствия психолога при проведении допроса с участием детей в ходе судебного следствия", - сказала она.

Статистика преступлений

Яровая привела данные, свидетельствующие о том, что "в 2017 году 4 тысячи 245 несовершеннолетних пострадали от сексуального насилия, около 1800 детей в возрасте до 10 лет подверглись сексуальному насилию, что составляет более 40% от всех потерпевших детей от насильственных действий сексуального характера".

"Более того, согласно статистике Следственного комитета РФ, зафиксирован рост сексуального насилия в отношении детей. В 2017 году СК возбуждено 7 тысяч 11 уголовных дел о насильственных преступлениях сексуальной направленности, при этом, в 2016 году возбуждено 5 тысяч 835 уголовных дел по фактам совершения сексуального насилия", - сказала вице-спикер.

Законопроект внесен в Госдуму группой депутатов. Документ поддержан Верховным Судом, Генеральной прокуратурой, МВД, Следственным комитетом, Минюстом, Минздравом, Роскомнадзором, уполномоченным по правам ребенка, Институтом им. Сербского.

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Теги: Госдума

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