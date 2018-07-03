Что произошло за день: вторник, 3 июля

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Советский". АСВ предварительно оценивает объем подлежащих передаче обязательств банка "Советский" в 37,17 млрд рублей. Как выяснилось, Автовазбанк выкупил у банка "Советский" проблемные активы на средства ЦБ.

- Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о повышении с 1 января 2019 года НДС с 18% до 20%.

- Московский школьник набрал 400 баллов на единых государственных экзаменах. В 2013 году такого результата удалось добиться выпускнику из Кирова.

- Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев договорились о предоставлении права на бесплатный проезд в поездах пригородного железнодорожного сообщения всем пенсионерам двух регионов.

- В Краснодаре произошел пожар на территории торгового центра "Северяне". Горели склады на площади 1000 кв. м. Пожарным удалось ликвидировать открытое горение, никто не пострадал.

- Только пять претендентов на пост мэра Москвы смогли преодолеть муниципальный фильтр и предоставить в установленные сроки в Мосгоризбирком документы на регистрацию. Во вторник стало известно, что журналист Антон Красовский не собрал необходимое количество подписей для регистрации. Дмитрий Гудков, принес собранные подписи, но их только 76 при необходимом минимуме в 110. Никита Джигурда пришел с оркестром волынщиков и коробками, в которых "более миллиона подписей избирателей".

- Дмитрий Медведев освободил Артема Сидорова от должности главы Росприроднадзора. Тот написал заявление по собственному желанию.