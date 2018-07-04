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Россельхознадзор запретил поставки продукции с трех предприятий Белоруссии

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Россельхознадзор с 4 июля запретил поставки продукции с трех предприятий Белоруссии. Продукция пяти предприятий поставлена под усиленный лабораторный контроль.

Как сообщается в материалах службы, в связи с повторными нарушениями ветеринарно-санитарных требований запрещен ввоз продукции ОАО "Беларуськалий" (выявление тетрациклина в говядине) и Калинковичского мясокомбината (также выявление тетрациклина в говядине), форелевого хозяйства "Лохва" - из-за обнаружения бактерий группы кишечной палочки в рыбе.

Кроме того, под усиленный лабораторный контроль поставлена продукция предприятия "Мозырские молочные продукты", ОАО "Молоко" (цех в г.Городок), ОАО "Молодечненский молочный комбинат" (Нарочанский филиал), ОАО "Молочные горки" и ТПК "Продинвест". Одна из основных причин этой меры - превышение массовой доли нитратов в питьевом молоке.

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Теги: Россельхознадзор, Белоруссия

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Россельхознадзор запретил поставки продукции с трех предприятий Белоруссии

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