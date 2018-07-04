В ОНФ обвинили полицию Владивостока в бездействии на фоне убийств домашних животных

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Приморском крае обратились в прокуратуру с жалобой на бездействие местной полиции при расследовании случаев убийств домашних животных во Владивостоке.

"В Советском районе в северной части Владивостока, а также во Фрунзенском районе прямо в историческом центре города периодически происходят случаи умышленного отравления домашних животных. Кто-то специально разбрасывает отравленный корм в общественных местах, во дворах и на площадках", - приводятся в сообщении слова активистки ОНФ Марины Разумовой.

По мнению организации, такой метод борьбы с животными - общеопасный. "Создается угроза не только домашним питомцам, но и людям, прежде всего маленьким детям", - отмечается в сообщении.

Активисты ОНФ направили заявление в полицию и получили отказ в возбуждении уголовного дела. Они оспорили его в прокуратуре, которая вернула материал на рассмотрение в полицию.

"Мы неоднократно обращались с жалобой в прокуратуру Советского района Владивостока, и надзорный орган подтверждал нашу правоту, отменив постановления должностных лиц полиции об отказе в возбуждении уголовного дела, и возвращая материал на рассмотрение. Также начальнику отдела полиции внесено представление об устранении нарушений уголовно-процессуального законодательства. Вместе с тем, время идет, а реакции властей на очевидные факты нарушений так и не последовала", - цитирует пресс-служба Разумову.

Общественники направили новое обращение, теперь уже в прокуратуру региона.