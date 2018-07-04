Путин подписал поправки в бюджет ПФР на 2018 год

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о поправках в бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) на 2018 год.

Документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно внесенным поправкам, доходы фонда в 2018 году составят 8,266 трлн рублей, что на 66,8 млрд рублей меньше запланированного уровня. Расходы - 8,532 трлн рублей, что на 92,1 млрд рублей выше заложенного в бюджет 2018 года уровня.

Дефицит бюджета ПФР составит 265,5 млрд рублей (ранее прогнозный уровень составлял 106,6 млрд рублей).

Согласно поправкам, на 61,3 млрд рублей планируется сократить трансферт из федерального бюджета в бюджет ПФР на выплату обязательного пенсионного страхования. "Снижение трансферта будет компенсировано за счет использования остатков средств, образовавшихся в бюджете Фонда по состоянию на 1 января 2018 года в результате неполного их использования в 2017 году", - говорится в документах к законопроекту. Также на 4,2 млрд рублей планируется сократить межбюджетные трансферты на государственное пенсионное обеспечение и на 2,8 млрд рублей трансферты на единые денежные выплаты (герои СССР, ветераны Великой отечественной войны, инвалиды).

Параметры межбюджетных трансфертов ПФР на предоставление материнского капитала (341,5 млрд рублей), на софинансирование формирования пенсионных накоплений (5,5 млрд рублей) и другие выплаты (19 млрд рублей) остались неизменными.

Закон был принят Госдумой 21 июня и одобрен Советом Федерации 27 июня.

Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.