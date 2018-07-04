Главные новости
В миреДва человека пострадали от неизвестного вещества рядом с британским СолсбериВ миреТрамп выразил уверенность во вмешательстве РФ в американские выборыСпорт1/8 финала ЧМ-2018. Обобщение
В России

Путин подписал поправки в бюджет ПФР на 2018 год

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о поправках в бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) на 2018 год.

Документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно внесенным поправкам, доходы фонда в 2018 году составят 8,266 трлн рублей, что на 66,8 млрд рублей меньше запланированного уровня. Расходы - 8,532 трлн рублей, что на 92,1 млрд рублей выше заложенного в бюджет 2018 года уровня.

Дефицит бюджета ПФР составит 265,5 млрд рублей (ранее прогнозный уровень составлял 106,6 млрд рублей).

Согласно поправкам, на 61,3 млрд рублей планируется сократить трансферт из федерального бюджета в бюджет ПФР на выплату обязательного пенсионного страхования. "Снижение трансферта будет компенсировано за счет использования остатков средств, образовавшихся в бюджете Фонда по состоянию на 1 января 2018 года в результате неполного их использования в 2017 году", - говорится в документах к законопроекту. Также на 4,2 млрд рублей планируется сократить межбюджетные трансферты на государственное пенсионное обеспечение и на 2,8 млрд рублей трансферты на единые денежные выплаты (герои СССР, ветераны Великой отечественной войны, инвалиды).

Параметры межбюджетных трансфертов ПФР на предоставление материнского капитала (341,5 млрд рублей), на софинансирование формирования пенсионных накоплений (5,5 млрд рублей) и другие выплаты (19 млрд рублей) остались неизменными.

Закон был принят Госдумой 21 июня и одобрен Советом Федерации 27 июня.

Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Владимир Путин, Пенсионный фонд России, ПФР

Новости по теме

В России
Родственники погибших в "Зимней вишне" получат дополнительно по 2 млн рублейРодственники погибших в "Зимней вишне" получат дополнительно по 2 млн рублей
Деньги выделят из благотворительных пожертвований, поступивших в областной бюджетПодробнее
 Артем Сидоров ушел с поста главы Росприроднадзора по собственному желаниюАртем Сидоров ушел с поста главы Росприроднадзора по собственному желанию
Ранее источники сообщали, что к чиновнику были нарекания, в частности, по поводу отсутствия серьезных прорывов в работе ведомстваПодробнее
 Госдума приняла в I чтении законопроект о повышении НДСГосдума приняла в I чтении законопроект о повышении НДС
Правительство предлагает увеличить ставку до 20%Подробнее
 Источник сообщил о скором прекращении полномочий МАК в России и ЕАЭСИсточник сообщил о скором прекращении полномочий МАК в России и ЕАЭС
Расследованием авиакатастроф займется новая организацияПодробнее
Прокуратура потребовала заблокировать доступ к книге идеолога СС в университете МакароваПрокуратура потребовала заблокировать доступ к книге идеолога СС в университете Макарова
"Вера и действие для Гитлерюгенд" бригаденфюрера СС Гельмута Стеллрихта" оказалась доступна с компьютеров в библиотеке петербургского вузаПодробнее
 В Думе разъяснили инициативу о причислении физлиц к СМИ-иноагентамВ Думе разъяснили инициативу о причислении физлиц к СМИ-иноагентам
Ранее "Ведомости" написали, что поправки в закон о СМИ - иноагентах, "позволяющие записать в их число всех, кто с ними сотрудничает", одобрит во вторник комитет ГосдумыПодробнее
 Родственница Скрипалей будет баллотироваться в депутаты Ярославской облдумыРодственница Скрипалей будет баллотироваться в депутаты Ярославской облдумы
Ее кандидатуру выдвинула партия "Справедливая Россия"Подробнее
 48% россиян заявили о доверии Путину48% россиян заявили о доверии Путину
Уровень доверия к политикам в РФ с января снизился в среднем на 12 процентных пунктовПодробнее
 Google признала некорректным обозначение Крымского моста на украинскомGoogle признала некорректным обозначение Крымского моста на украинском
В компании заявляют, что уже работают над исправлением неточностиПодробнее
 Почта банк и ВТБ вошли в число запустивших систему биометрической идентификацииПочта банк и ВТБ вошли в число запустивших систему биометрической идентификации
Пока процедура начата в девяти крупных банках, опрошенных "Интерфаксом", но Сбербанка среди них пока нетПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 3 июля6 фото
03 июля
Фотохроника 3 июля
Фотохроника 2 июля6 фото
02 июля
Фотохроника 2 июля
Россия празднует победу сборной13 фото
02 июля
Россия празднует победу сборной
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреДва человека пострадали от неизвестного вещества рядом с британским СолсбериВ миреТрамп выразил уверенность во вмешательстве РФ в американские выборыСпорт1/8 финала ЧМ-2018. ОбобщениеВ РоссииРодственники погибших в "Зимней вишне" получат дополнительно по 2 млн рублейСпортСборная Англии победила Колумбию в матче 1/8 финала ЧМ-2018МоскваПять кандидатов продолжат борьбу за пост мэра Москвы

Путин утвердил увеличение пошлин за выдачу загранпаспортов и водительских прав

При крушении парома в Индонезии погиб 31 человек

ФАР выявила недолив топлива на 76% АЗС в 13 субъектах РФ

Индия обвинила WhatsApp в распространении опасных для страны слухов

Цена на нефть Brent превысила $78 за баррель

Метро в Баку будет закрыто в среду из-за очередной энергоаварии

Что случилось этой ночью: среда, 4 июля

Новое отравление у Солсбери и все пары четвертьфинала ЧМ-2018 Подробнее

В госдепе США отказались предлагать Пхеньяну график денуклеаризации

Дипломаты не комментируют данные разведки о занижении КНДР реального количества ядерного оружия Подробнее

Родственники погибших в "Зимней вишне" получат дополнительно по 2 млн рублей

Родственники погибших в "Зимней вишне" получат дополнительно по 2 млн рублейДеньги выделят из благотворительных пожертвований, поступивших в областной бюджет Подробнее

Источник сообщил об испытаниях элементов новой системы ПВО С-500

Новое поколение систем ПВО сможет работать на больших высотах, включая ближний космос Подробнее

В России изменится учет срока содержания под стражей до приговора

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru