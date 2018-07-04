Российский дезертир 20 лет жил по поддельным документам в Казахстане

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Из Казахстана выдворили на родину россиянина, прожившего 20 лет по поддельным документам в Костанайской области, сообщила пресс-служба областной полиции.

Полицейские установили, что гражданство Казахстана мужчина приобрел, используя чужой паспорт. Документ он выкрал и подделал в 1997 году во время прохождения воинской службы у своего однополчанина.

В сообщении отмечается, что все это время мужчину разыскивали сотрудники правоохранительных органов в России за самовольное оставление воинской части.

Установить личность разыскиваемого удалось через его супругу.

"Сейчас подозреваемый находится в Российской Федерации, где местными полицейскими в отношении него проводятся следственные мероприятия", - говорится в сообщении.