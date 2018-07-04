Житель Поморья нашел в сарае фрагмент расписного свода часовни XIX века

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Музейный фонд Кенозерского парка (Архангельская область) пополнился новым экспонатом - фрагментом одной грани расписных небес (свода храма) из часовни Сошествия Святого Духа в деревне Глазово, сообщает пресс-служба заказника.

"На грани изображен ангел - шестикрылый Серафим. Этот ценный предмет, найденный в старом сарае, передал в музейный фонд парка житель поселка Поча", - говорится в сообщении.

В часовне в конце XIX - начале XX века находилось 16-гранное "небо". На насыщенном голубом фоне изображены апостолы, архангелы.

Как отмечает пресс-служба, в качестве образцов неизвестный иконописец использовал аналогичные сюжеты стенописи храма Христа Спасителя в Москве, выполненные в 1860-е годы.

На момент реставрации "неба" храма в 1998 году не сохранились пять радиальных и все угловые грани. Однако в течение нескольких лет иконные доски во фрагментарном состоянии возвращались в музейный фонд парка. В 2013 году в деревне Рыжково у одного из домов была обнаружена грань с изображением архангела Гавриила, в 2015 году в Архангельске была найдена часть доски с ликом архангела Варахиила, затем случайно были обнаружены грани с образом архангела Михаила и части угловых парусов.

"Возвращение образа Серафима является ценным дополнением к некогда полному расписному комплексу", - отмечается в сообщении.