Петербургские депутаты предложили запретить продажу энергетиков в школах и больницах

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Законодательное собрание Санкт-Петербурга в среду приняло в первом чтении законопроект, запрещающий продажу безалкогольных энергетических напитков в школах, больницах и спортивных организациях.

Автор инициативы Денис Четырбок ("Единая Россия") отметил, что продажа энергетических напитков уже ограничена более чем в половине регионов РФ, а также в Норвегии и Франции.

"Масштабы потребления такого рода напитков действительно потрясают. Продажи этих напитков, безусловно, растут. Производители таких вот ядов - это транснациональные корпорации, то есть крупные бизнес-монстры, которые заинтересованы в сбыте своей продукции максимально возможному кругу лиц", - подчеркнул он.

Документом предлагается полностью запретить продажу безалкогольных энергетиков в образовательных, культурных и медицинских организациях, а также в физкультурно-оздоровительных и спортивных учреждениях. За несоблюдение требований предусмотрен штраф. Для граждан сумма взыскания составит от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - до 20 тыс. рублей, для юрлиц - до 50 тыс. рублей.

Инициативу поддержал 41 депутат, один воздержался, шестеро проголосовали против. Документ был принят за основу.