PR-директор "Леруа Мерлен" решила уволиться из-за скандала вокруг поста в фейсбуке

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - PR-директор "Леруа Мерлен" Галина Панина решила уволиться после скандала, разразившегося из-за ее высказываний в социальных сетях.

"В связи со сложившейся обстановкой считаю правильным покинуть занимаемую должность директора PR в компании Леруа Мерлен", - написала Панина в своем фейсбуке.

Свое решение она объяснила тем, что бизнес не должен быть вовлечен в политику.

"С этого момента прошу ни один мой пост или комментарий, бывший или будущий, не связывать с компанией Леруа Мерлен", - подчеркнула Панина в сообщении.

Как сообщалось, Панина написала на своей странице в фейсбуке, ссылаясь на слова своей стажерки, о случае поджога девушки футбольными фанатами в Ново-Переделкино во время празднования победы сборной России. PR-директор "Леруа Мерлен" резко отвечала на комментарии пользователей соцсети, отметив, что она "вскрывает ватку".

Информация о подожженной болельщиками девушке подтверждена не была. Пост со страницы Паниной был удален, извинения за него принесли как сама PR-директор "Леруа Мерлен", так и компания.