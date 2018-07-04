На задержанного за надпись на памятнике Черенкову англичанина завели административное дело

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Полиция возбудила административное дело на болельщика, оставившего надпись на памятнике знаменитому футболисту Федору Черенкову у стадиона "Спартак" в Москве.

"По результатам проверки на 20-летнего молодого человека, который нанес надпись на памятник, установленный на территории стадиона "Спартак" возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.31 КоАП РФ (нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований)", - сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе столичного главка полиции.

Информированный источник пояснил "Интерфаксу", что задержан приехавший на чемпионат мира болельщик из Англии, 3 июля перед матчем 1/8 финала ЧМ-2018 он написал на памятнике "England".

В матче сборная Англии одержала победу над командой Колумбии по пенальти (1:1, 4:3), она стала последним четвертьфиналистом чемпионата мира по футболу.