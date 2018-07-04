Эрмитаж отозвал иск к бывшему замдиректора музея после возмещения похищенных 30 млн рублей

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Куйбышевский суд Петербурга начал рассмотрение в особом порядке дела о мошенничестве на 30 млн рублей в отношении бывшего заместителя директора Эрмитажа по капитальному строительству Михаила Новикова и управляющего директора компании "Балтстрой" Александра Коченова, передает корреспондент "Интерфакса".

"Началось рассмотрение дела в особом порядке. Следствием установлено, что причинённый ущерб составляет 30 млн 626 тыс. рублей. Ущерб возмещён в долевом соотношении: 30 млн рублей возместил Новиков и более 600 тысяч рублей - Коченов. В настоящем судебном заседании представителем потерпевшего (Эрмитажем - ИФ) заявлен отказ от гражданского иска", - сообщила журналистам адвокат Коченова Натэла Пономарева в перерыве заседания. Дело слушает судья Ирина Кирсанова.

Обвиняемые дали признательные показания.

Как сообщалось, Новикову и Коченову вменили мошенническое хищение 30 млн рублей, выделенных на реконструкцию Запасного дома Зимнего дворца.