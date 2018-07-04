Минприроды предложило ужесточить ответственность за создание незаконных свалок

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Минприроды России намерено ужесточить административную ответственность для организаторов незаконных свалок, заявил глава ведомства Дмитрий Кобылкин.

"Лица, в результате действий которых возникают незаконные свалки, должны понести справедливое наказание. Для этого подготовлен законопроект, предусматривающий изменения в административном кодексе", - сказал Кобылкин на заседании экспертного совета по общественному экологическому контролю в сфере обращения с отходами.

Он отметил, что до 2024 года Минприроды планирует очистить города от крупных несанкционированных свалок - "это 191 объект".

"Также планируем ввести информационную онлайн-площадку "Наша природа" для оперативного выявления свалок", - сказал глава ведомства.