Суд над въехавшим в подземный переход в Москве водителем автобуса начнется 10 июля

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Дорогомиловскй суд Москвы на следующей неделе проведет предварительные слушания по делу водителя автобуса, въехавшего в подземный переход на станции метро "Славянский бульвар" в столице, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Предварительные слушания по делу в отношении Виктора Тихонова назначены на 10 июля в 10:30", - сообщила в среду представитель суда Анастасия Татаруля.

По версии следствия, в декабре 2017 года Тихонов, управляя автобусом ЛИАЗ и находясь на остановке общественного транспорта на Кутузовском проспекте, выехал на тротуар и, продолжив движение, съехал в подземный переход станции "Славянский бульвар". В результате этого четверо пешеходов погибли и еще двое получили тяжелые травмы.

По данным СКР, судебная автотехническая экспертиза показала, что "проявляя преступную небрежность и игнорируя свои обязанности, действуя небезопасно по отношению к другим участникам дорожного движения, Тихонов потерял контроль за дорожной обстановкой и движением транспортного средства".

В результате, по данным СКР, он ошибочно нажал на педаль газа, разогнав машину до скорости не менее 23 км/ч. Тихонов продолжил движение по пешеходному тротуару, автобус врезался в стену подземного перехода, после чего съехал по ступеням вниз.

Тихонову предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Ему грозит до семи лет лишения свободы.