Главные новости
В РоссииВ "Натали Турс" аннулируют все подтвержденные турыЭкономикаПесков прокомментировал прогноз Bank of America о повторении кризиса 1998 годаЭкономикаФедерация автовладельцев выявила недолив топлива на 76% АЗС в 13 субъектах РФ
В России

В министерствах введут должность замминистра по цифровому развитию

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В ключевых российских министерствах планируется ввести должность заместителя министра по цифровому развитию. Соответствующее поручение дал премьер РФ Дмитрий Медведев, заявил глава Минкомсвязи Константин Носков на конференции "Цифровая экономика: прорыв в будущее" в аналитическом центре при правительстве РФ.

Заместители министров по цифровому развитию появятся в восьми министерствах, в том числе в Минстрое, Минздраве, Минобразовании, Минэнерго, Минтрансе, уточнил Носков.

"Сейчас это решение находится в стадии реализации. (Замминистра) это агенты изменений цифровой экономики во всех ключевых министерствах. Это одна наша большая команда людей, занимающихся цифровой трансформацией", - сказал министр. Носков отметив, что новых чиновников "между собой мы называем CDO (chief digital officer)".

По его словам, назначений на должности еще нет, кандидатуры будут согласовываться с Минкомсвязи и курирующим вице-премьером РФ Максимом Акимовым.

В мае этого года Минкомсвязи преобразовали в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций из министерства связи и массовых коммуникаций. Как сообщал в этой связи Медведев, преобразование реализует "ту самую цифровую повестку дня, которой занимается весь мир и которая является абсолютно актуальной и в нашей стране". Министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ стал Носков.

Программа "Цифровая экономика" разработана во исполнение перечня поручений президента РФ по реализации послания Федеральному собранию и утверждена распоряжением правительства от 28 июля 2017 года, еще при предшественнике Носкова Николае Никифорове. Программа рассчитана до 2024 года, она определяет способы реализации основных мер госполитики по созданию необходимых условий для развития в России цифровой экономики.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Минкомсвязи, Константин Носков, Дмитрий Медведев

Новости по теме

В России
Суд отменил арест топ-менеджера "Роснано" за хищение 200 млн рублейСуд отменил арест топ-менеджера "Роснано" за хищение 200 млн рублей
Ранее Андрея Горькова арестовывали за злоупотребление полномочиями с ущербом более чем в 700 млн рублейПодробнее
 В "Натали Турс" аннулируют все подтвержденные турыВ "Натали Турс" аннулируют все подтвержденные туры
В компании объяснили решение отказом партнеров от сотрудничестваПодробнее
 Родственники погибших в "Зимней вишне" получат дополнительно по 2 млн рублейРодственники погибших в "Зимней вишне" получат дополнительно по 2 млн рублей
Деньги выделят из благотворительных пожертвований, поступивших в областной бюджетПодробнее
 Артем Сидоров ушел с поста главы Росприроднадзора по собственному желаниюАртем Сидоров ушел с поста главы Росприроднадзора по собственному желанию
Ранее источники сообщали, что к чиновнику были нарекания, в частности, по поводу отсутствия серьезных прорывов в работе ведомстваПодробнее
Госдума приняла в I чтении законопроект о повышении НДСГосдума приняла в I чтении законопроект о повышении НДС
Правительство предлагает увеличить ставку до 20%Подробнее
 Источник сообщил о скором прекращении полномочий МАК в России и ЕАЭСИсточник сообщил о скором прекращении полномочий МАК в России и ЕАЭС
Расследованием авиакатастроф займется новая организацияПодробнее
 Прокуратура потребовала заблокировать доступ к книге идеолога СС в университете МакароваПрокуратура потребовала заблокировать доступ к книге идеолога СС в университете Макарова
"Вера и действие для Гитлерюгенд" бригаденфюрера СС Гельмута Стеллрихта" оказалась доступна с компьютеров в библиотеке петербургского вузаПодробнее
 В Думе разъяснили инициативу о причислении физлиц к СМИ-иноагентамВ Думе разъяснили инициативу о причислении физлиц к СМИ-иноагентам
Ранее "Ведомости" написали, что поправки в закон о СМИ - иноагентах, "позволяющие записать в их число всех, кто с ними сотрудничает", одобрит во вторник комитет ГосдумыПодробнее
 Родственница Скрипалей будет баллотироваться в депутаты Ярославской облдумыРодственница Скрипалей будет баллотироваться в депутаты Ярославской облдумы
Ее кандидатуру выдвинула партия "Справедливая Россия"Подробнее
 48% россиян заявили о доверии Путину48% россиян заявили о доверии Путину
Уровень доверия к политикам в РФ с января снизился в среднем на 12 процентных пунктовПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 3 июля6 фото
03 июля
Фотохроника 3 июля
Фотохроника 2 июля6 фото
02 июля
Фотохроника 2 июля
Россия празднует победу сборной13 фото
02 июля
Россия празднует победу сборной
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВ "Натали Турс" аннулируют все подтвержденные турыЭкономикаПесков прокомментировал прогноз Bank of America о повторении кризиса 1998 годаЭкономикаФедерация автовладельцев выявила недолив топлива на 76% АЗС в 13 субъектах РФВ миреДва человека пострадали от неизвестного вещества рядом с британским СолсбериВ миреТрамп выразил уверенность во вмешательстве РФ в американские выборыСпорт1/8 финала ЧМ-2018. Обобщение

Бышовец назвал закономерной победу сборной Англии над Колумбией

Пробы с места нового инцидента близ Солсбери направлены в лабораторию Портон-Даун

Пробы с места нового инцидента близ Солсбери направлены в лабораторию Портон-ДаунРасследованием занялось контртеррористическое подразделение полиции Подробнее

Удальцов рассказал о коллективной подаче петиций против пенсионного реформы в Москве

Племянника экс-президента Армении спустя 11 лет обвинили в покушении на убийство

Пещера в Таиланде, в которой застряли футболисты, станет достопримечательностью

Ростуризм не нашел признаков системного кризиса на туристском рынке в РФ

Устроивший стрельбу из окна тбилисец убил тестя замминистра обороны Грузии

Суд отменил арест топ-менеджера "Роснано" за хищение 200 млн рублей

Суд отменил арест топ-менеджера "Роснано" за хищение 200 млн рублейРанее Андрея Горькова арестовывали за злоупотребление полномочиями с ущербом более чем в 700 млн рублей Подробнее

В министерствах введут должность замминистра по цифровому развитию

Англичанина оштрафовали за надпись на памятнике Черенкову у стадиона "Спартак"

К брату экс-президента Армении пришли сотрудники спецслужбы

Из 33 кандидатов в мэры Москвы 26 сами отказались от участия в выборах

"Натали Турс" собрался возобновить продажу туров через одну-две недели

Ранее туроператор приостановил чартерные полеты в четыре страны, а после аннулировал уже подтвержденные туры клиентов Подробнее

Бакинское метро возобновило работу после энергоаварии

В Красноярске погиб подросток при попытке убежать из полиции через окно

Суд над въехавшим в подземный переход в Москве водителем автобуса начнется 10 июля

Минприроды предложило ужесточить ответственность за создание незаконных свалок

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru