В министерствах введут должность замминистра по цифровому развитию

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В ключевых российских министерствах планируется ввести должность заместителя министра по цифровому развитию. Соответствующее поручение дал премьер РФ Дмитрий Медведев, заявил глава Минкомсвязи Константин Носков на конференции "Цифровая экономика: прорыв в будущее" в аналитическом центре при правительстве РФ.

Заместители министров по цифровому развитию появятся в восьми министерствах, в том числе в Минстрое, Минздраве, Минобразовании, Минэнерго, Минтрансе, уточнил Носков.

"Сейчас это решение находится в стадии реализации. (Замминистра) это агенты изменений цифровой экономики во всех ключевых министерствах. Это одна наша большая команда людей, занимающихся цифровой трансформацией", - сказал министр. Носков отметив, что новых чиновников "между собой мы называем CDO (chief digital officer)".

По его словам, назначений на должности еще нет, кандидатуры будут согласовываться с Минкомсвязи и курирующим вице-премьером РФ Максимом Акимовым.

В мае этого года Минкомсвязи преобразовали в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций из министерства связи и массовых коммуникаций. Как сообщал в этой связи Медведев, преобразование реализует "ту самую цифровую повестку дня, которой занимается весь мир и которая является абсолютно актуальной и в нашей стране". Министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ стал Носков.

Программа "Цифровая экономика" разработана во исполнение перечня поручений президента РФ по реализации послания Федеральному собранию и утверждена распоряжением правительства от 28 июля 2017 года, еще при предшественнике Носкова Николае Никифорове. Программа рассчитана до 2024 года, она определяет способы реализации основных мер госполитики по созданию необходимых условий для развития в России цифровой экономики.