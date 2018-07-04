Глава Минприроды собрался проинспектировать подмосковные свалки

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин готов посетить с инспекцией мусорные свалки в Подмосковье.

"С удовольствием приеду в любую точку, в которой требуется присутствие федерального министра. Не потому что мне интересно и мне надо это знать, а безусловно, это главная отрасль, которую нам предстоит создать, и нам нельзя здесь ошибаться. Поэтому, конечно, эти места нужно будет посетить и посмотреть", - сказал Кобылкин, отвечая на вопрос журналистов о возможности посещения мусорной свалки в Волоколамске.

Ситуация в Волоколамске обострилась в марте после выбросов свалочного газа на полигоне "Ядрово". К медикам с жалобами на плохое самочувствие обратилось множество детей. Было принято решение об ускоренных работ по дегазации свалки.