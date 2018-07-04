Ростуризм создал межведомственный штаб из-за приостановки работы туроператоров

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Ростуризм создал межведомственный оперативный штаб в связи с приостановлением деятельности туроператоров "Натали Турс" и "DSBW-TOURS", сообщает в среду пресс-служба Ростуризма.

По данным ведомства, штаб во главе с руководителем Ростуризма Олегом Сафоновым будет осуществлять мониторинг сложившейся ситуации и вырабатывать меры по защите прав и законных интересов туристов при участии представителей МИД России, Роспотребнадзора, Росавиации, ассоциации "Турпомощь", а также общественных объединений туроператоров.

Также в Ростуризме организована работа "горячей линии". Информацию о ситуации с "Натали Турс" и рекомендации по действиям, которые необходимо предпринять, туристы смогут получить по тел.: +7 (495) 607-71-17 и +7 (499) 678-12-03.

Ранее в среду было распространено заявление Сафонова, в котором он отметил связь сокращения чартерных программ и приостановки деятельности отдельных туроператоров с неверной оценкой рыночной конъюнктуры. Глава Ростуризма подчеркнул, что системного кризиса на российском туристском рынке нет.

В конце июня стало известно о прекращении деятельности туроператорами Polar Tour и "Матрешка-Тур". Туроператор "Натали Турс" 29 июня сообщил агентствам об отмене с 30 июня чартерных программ в четыре страны - Испанию, Италию, Грецию и Турцию, мотивируя это тем, что нужно снизить издержки от летающих недозагруженными чартерных рейсов. Петербургская компания "Аврора БГ" со 2 июля отменила чартерные программы в Болгарию и Черногорию. Кроме того, 3 июля туроператор DSBW-Tours сообщил о приостановке деятельности из-за невозможности выполнять обязательства перед клиентами и банком.