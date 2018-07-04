"Натали Турс" пообещала вернуть 300-400 туристов на родину до конца недели

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Около 300-400 клиентов туроператора "Натали Турс" будут вывезены с зарубежных курортов до конца текущей недели, сообщил журналистам глава компании Владимир Воробьев.

"Половина из тех, кто был завезен чартерными рейсами, уже вывезены. Остаются рейсы в субботу и воскресенье. На этом туристы на чартерах будут вывезены. Примерно 300-400 человек будут вывезены с помощью чартеров и регулярными рейсами до конца недели", - сказал он.

В среду Воробьев сообщил об аннуляции всех подтвержденных туров.

Ранее стало известно, что отельеры отказываются размещать клиентов туроператора Испании, Италии, Турции, на Кипре и других странах в связи с тем, что "Натали Турс" не перевела им деньги за этих туристов.

В понедельник Воробьев призвал агентства, работающие с "Натали Турс", поддержать партнера в трудной ситуации, призвав их к "пониманию и терпению". Он заявил, что пытается минимизировать неудобства для клиентов компании, пытаясь найти новых принимающих партнеров вместо тех, кто отказался работать с туроператоров из-за неоплат.

"Натали Турс" с 30 июня отменила чартерные программы в четыре страны - Испанию, Италию, Грецию и Турцию, мотивируя это тем, что нужно снизить издержки от летающих недозагруженными из-за падения спроса чартерных рейсов.

"Натали Турс" - один из старейших российских туроператоров, создан в 1992 году Воробьевым. Основным направлением деятельности компании была Испания. Сейчас, по словам Воробьева, туроператор отправляет туристов по 55-и направлениям. Долгое время компания занимала лидирующие позиции на туроператорском рынке, в некоторые годы она входила в пятерку крупнейших компаний этого профиля.