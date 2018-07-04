Сбербанк спрогнозировал ущерб экономике РФ от киберугроз в 1,1 трлн рублей за год

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Ущерб российской экономике от киберугроз в 2018 году может составить 1,1 трлн рублей, сообщил зампред правления Сбербанка России Станислав Кузнецов на пресс-конференции в среду.

"По итогам 2018 года ущерб российской экономике может составить 1,1 трлн рублей. Ущерб мировой экономике может достигнуть к концу года около $1,5 трлн. К 2022 году при сохранении данного тренда эта цифра может достигнуть не менее $8 трлн", - сказал Кузнецов.

В ноябре 2017 года он уже говорил, что российская экономика теряет от хакерских атак 600-650 млрд рублей ежегодно.

Зампред правления Сбербанка в среду также сообщил о снижении возраста кибермошенников. "Мы сделали вывод, что кибербезопасность стремительно молодеет - 40% преступлений, к сожалению, уже совершается школьниками 14-15 лет. Более 80% атак используют средства социальной инженерии", - сказал Кузнецов. По его оценке, сегодня 85-90% киберпреступников не старше "20 лет с небольшим".