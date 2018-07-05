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Семь пойманных в Японском море акул поселили в Приморском океанариуме

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Семь колючих акул (катранов), которых рыбаки поймали у берегов Приморья, пополнят экспозицию океанариума во Владивостоке.

"Катраны пойманы в районе залива Восток в Японском море. Это так называемый прилов: малый рыболовный сейнер, на борту которого присутствовали специалисты Приморского океанариума, работал на добыче минтая, и семь катранов попали в сети случайно", - сообщает в четверг пресс-служба Приморского океанариума.

Специалисты отмечают, что сейчас местные рыбаки часто встречают катранов, однако выловить их, не повредив, непросто.

Акулам примерно от года до двух лет, длина - от 50 см до одного метра. Сейчас они находятся на карантине в научно-адаптационном корпусе океанариума. После этого акул поселят в аквариуме "Водорослевый лес", где уже живут три пойманных раньше катрана. Это один из самых крупных аквариумов: площадь его дна составляет 58 метров, а высота - около семи метров, говорится в сообщении.

Катран - акула из рода колючих акул семейства катрановых акул, это один из самых распространенных видов акул в мире. Обитает в умеренных водах бассейнов всех океанов. Максимальная зарегистрированная длина 160 см. Катраны живут до 75 лет.

Эти акула не опасны для людей. Считается, что эта рыба никогда не нападает на человека. Как и другие акулы, непрерывно в течение всей жизни меняет зубы: взамен выпавших вырастают новые.

Колючими этих акул называют из-за острых шипов, которые находятся у спинных плавников.

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Теги: Приморский океанариум

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