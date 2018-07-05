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Десять кандидатов подали документы на участие в выборах губернатора Кузбасса

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Председатель совета кузбасского отделения "Справедливой России" Татьяна Протас стала последним кандидатом, успевшим подать документы на участие в досрочных выборах на пост губернатора Кемеровской области, сообщает в четверг портал избиркома.

Согласно поданным в избирком документам, Протас является депутатом Новокузнецкого городского Совета народных депутатов и генеральным директором фитнес-центра. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", Протас также является совладельцем фирмы по аренде и лизингу грузовых транспортных средств.

Прием документов от кандидатов на пост губернатора Кемеровской области завершен, следующий этап - регистрация, завершится до 30 июля.

Ранее о своем желании участвовать в выборах губернатора Кузбасса в избирком заявили три самовыдвиженца: экс-замгубернатора Кемеровской области по строительству Эдуард Балабан, пенсионер с двумя погашенными судимостями из Новокузнецка Виктор Смирнов и предпринимательница из Кемерово Елена Щеклеина.

От "Патриотов России" свою кандидатуру выдвинул председатель комитета Кемеровского регионального отделения партии Юрий Скворцов. От "Партии социальных реформ - прибыль от природных ресурсов - народу" предпринимательница Аксинья Гурьянова. От КПРФ - секретарь Кемеровского областного комитета партии Владимир Карпов.

От "Единой России" свою кандидатуру выдвинул не состоящий в партии врио губернатора Сергей Цивилев.

Партию ЛДПР на выборах представит депутат областного совета региона Игорь Украинцев.

Также в выборах планирует участвовать уполномоченная по защите прав предпринимателей Кузбасса и представитель "Партии Роста" Елена Латышенко.

Досрочные выборы губернатора Кемеровской области были назначены после отставки 1 апреля экс-главы региона Амана Тулеева. Врио губернатора был назначен Цивилев.

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Теги: Кузбасс

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