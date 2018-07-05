"Яндекс" несколько часов показывал документы Google Docs в поисковой выдаче

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Вечером в среду поисковик "Яндекса" начал индексировать в поиске документы пользователей Google Docs, выдавая по соответствующим запросам файлы, содержащие, например, пароли, фамилии и телефоны, сообщает газета "Ведомости".

Издание отмечает, что примерно в час ночи возможность яндекс-поиска по Google Docs прекратилась, однако до этого "Яндекс" выдавал искомые документы, если ему указывали область поиска docs.google.com, а в строке поиска писали, например, "пароли". Поисковик показывал документы с информацией, похожей на персональные данные, в текстовом формате или формате электронной таблицы.

Издание отмечает, что в открытый доступ попали документы, для которых владельцы настроили самый небезопасный уровень приватности - возможность показа для всех. Представитель "Яндекса" Илья Грабовский пояснил, что поисковик индексирует лишь открытую часть интернета – те страницы, которые доступны при переходе по ссылкам без ввода логина и пароля. Он добавил, что страницы, индексация которых запрещена администратором сайта в файле roots.txt, "Яндекс" не индексирует, даже если они находятся в открытой части интернета.

Грабовский отметил, что служба безопасности "Яндекса" связывается с Google, "чтобы обратить их внимание на то, что в этих файлах может оказаться приватная информация". При этом представитель "Яндекса" не сказал, сколько таких поисковых запросов успели выполнить пользователи, и не ответил, отключил ли "Яндекс" индексирование Google Docs.

"Ведомости" напоминают, что по умолчанию доступ к новому документу в Google Docs имеет только его создатель, но он может изменить настройки приватности, дав другим пользователям возможность просматривать, комментировали или редактировать онлайн-файл. Это можно сделать двумя способами: либо разрешить это конкретным людям, указав при этом их почту, либо разрешив доступ для всех, кто пройдет по ссылке на документ.

Google Docs - сервис для работы с документами, обладающий функциональностью, схожей с Microsoft Office, но позволяющий, в отличие от этого офисного пакета, работать с файлами в режиме онлайн - через веб-версию или соответствующие мобильные приложения.