Рубль снизился к бивалютной корзине на старте торгов

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Доллар США немного слабеет, евро уверенно растет на "Московской бирже" в четверг утром; рубль снижается к бивалютной корзине, отыгрывая разнонаправленную динамику в основных валютных парах.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 63,14-63,23 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 63,22 руб./$1 (-2 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 73,9 руб./EUR1 (+24 копейки). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) поднялась на 9,7 копейки к уровню закрытия среды, до 68,03 рубля.

Доллар при этом оказался на 0,67 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 19,28 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к бивалютной корзине на старте торгов с учетом продолжающегося укрепления евро к доллару на глобальном рынке. Пошлины на импорт китайских товаров на $34 млрд в год вступают в силу уже в пятницу, ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении сделать то же самое с товарами на $200 млрд.

Пекин пообещал принять ответные меры только после действий США. Ранее сообщалось, что ответные пошлины могут вступить в силу в ночь на пятницу по пекинскому времени, то есть за 12 часов до американских.

Нефтяной рынок демонстрирует умеренное снижение на торгах в четверг, инвесторы ждут данных об изменениях запасов топлива в Соединенных Штатах и оценивают критические высказывания президента США Дональда Трампа в адрес ОПЕК.

Цена сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:02 по московскому времени уменьшилась на 0,61% - до $77,76 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на 0,28% - до $73,89 за баррель. В среду торги WTI не проводились в связи с государственным праздником - Днем независимости США.

Официальный отчет американского министерства энергетики из-за праздника будет обнародован на день позже обычного, в четверг. Эксперты в среднем ожидают, что он укажет на сокращение запасов нефти в США на 5,17 млн баррелей по итогам прошлой недели. При этом данные Американского института нефти (API), собирающего информацию на добровольной основе, указали на сокращение запасов на 4,51 млн баррелей.

"Монополия ОПЕК должна помнить, что цены на бензин растут, и они мало что делают, чтобы помочь. Они способствуют росту цен, пока Соединенные Штаты защищают многих из их членов за очень небольшие деньги. Действия должны быть взаимными. Снизьте цены сейчас же!" - написал Трамп на своей странице в соцсети Twitter.

Это не первый раз, когда президент США критикует ОПЕК, обвиняя картель в завышении цен на нефть. При этом многие эксперты указывают на то, что во многом именно действия Трампа, решившего выйти из ядерного соглашения с Ираном и ввести санкции против страны, вызвали опасения по поводу предложения нефти и привели к росту цен.