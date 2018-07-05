Почти 60 туристов застряли в поселке Терскол в КБР из-за подтопления дороги

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В списке спасателей в отрезанном от "большой земли" рекой Баксан поселке Терскол 57 туристов с авиабилетами на ближайшие сутки, сообщили агентству "Интерфакс" в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде (ЭВПСО) МЧС России в четверг.

"Выехать в аэропорты сегодня планируют 57 человек, в том числе 21 иностранец. Если будет возможно, их отправят вертолетом", - сказал сотрудник ЭВПСО.

Он также уточнил, что список не окончательный, люди продолжают подходить.

Как сообщалось, из-за подъема уровня воды в реке Баксан подтоплено 12 участков федеральной автодороги Прохладный-Баксан-Азау, разрушены четыре моста.

В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии введен режим ЧС.

Для обеспечения воздушного сообщения с отрезанными от автомобильного сообщения селами отправлена заявка на два вертолета МЧС России.