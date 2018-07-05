ФАС предложила создать фонд для поддержки клиентов кризисных турфирм

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Следует создать федеральную систему резервирования для оказания помощи гражданам России, пострадавшим от действий недобросовестных турфирм, считает глава ФАС Игорь Артемьев.

"Мы уже много лет говорим о системе резервирования мощностей, взаимозаменяемости и фонда, из средств которого в случае наступления страхового случая люди должны получать компенсацию. А потом можно разбираться с турфирмами в суде, вплоть до банкротства. Главное, чтобы люди не страдали", - сказал Артемьев в Красноярске в четверг, отвечая на вопрос журналистов о своем отношении к ситуации крупного российского туроператора "Натали Турс".

"Слишком часто происходят такие вот события, значит, система неустойчива. Это, я считаю, недоработка федеральных органов исполнительной власти: скончалась эта компания, не скончалась - людям надо помочь, а потом разбираться", - пояснил глава ФАС.

В июне у клиентов "Натали Турс" начались проблемы: отменялись туры, выехавшие за рубеж туристы не получали оплаченные услуги. Компания сотрудничала с 4,5 тыс. турагентств и в настоящее время за рубежом находится порядка 3,5 тыс. клиентов туроператора.

В среду "Натали Турс" опубликовала регламент возмещения денежных средств своим клиентам за несостоявшиеся туры и выплатило первую компенсацию - 800 тыс. рублей. В тот же день компания аннулировала все подтвержденные туры до 1 октября 2018 года.