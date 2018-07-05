Портрет Неймара нарисовали на стене в Казани

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Портрет нападающего сборной Бразилии Неймара появился на стене школы №1 в Казани к приезду бразильских футболистов.

Граффити, созданное по просьбе властей Казани, нарисовано на стене, на которую выходят окна гостиничного номера Неймара.

"Эскиз появился вчера в 21:00. Всю ночь ребята работали и фактически в 11:00 закончили", - рассказала журналистам заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства Казани - начальник отдела городского дизайна Жанна Белицкая.

Публикация от Татарстан 24 (@efir_24) 5 Июл 2018 в 2:51 PDT

Ранее в Казани появились граффити с изображением футболистов Криштиану Роналдо и Лионеля Мессии.

Художник Сергей Акрамов рассказал, что рисовать портрет Неймана было сложнее, потому что его было решено сделать более объемным. "При оформлении портретов Роналдо и Мессии были использованы более смелые цветовые решения, а в портрете Неймара цветовая гамма более сдержанная, монохромная. Площадь рисунка такая же", - добавил Акрамов.

Сборная Бразилии прибыла в Казань из Сочи. В столице Татарстана 6 июля пройдет матч между сборными Бразилии и Бельгии.