Пхеньян пока не подтвердил намерение Ким Чен Ына приехать во Владивосток

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Проведение встречи лидеров России и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке пока не подтверждается, Пхеньян не определился с ответом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока нет. Пока окончательного подтверждения нет. Вы знаете, что было приглашение Ким Чен Ыну посетить Россию. Пока еще сторона КНДР не определилась. Как только будет ясность, мы об этом объявим", - сказал Песков журналистам.

"Вместе с тем уровень представительства на Восточном экономическом форуме будет весьма и весьма высокий и весьма представительный", - подчеркнул он.

Пресс-секретарь президента отметил, что "Трамп не ожидается во Владивостоке".

В начале июня стало известно, что лидер КНДР Ким Чен Ын приглашен в Россию в сентябре этого года, его ждут на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.