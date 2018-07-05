Режим ЧС введен в Кабардино-Балкарии из-за угрозы паводка

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - На всей территории Кабардино-Балкарии введен режим ЧС из-за сложной паводковой обстановки, сообщает пресс-служба главы и правительства КБР в четверг.

"Распоряжением главы КБР Юрия Кокова в связи с сохраняющейся опасностью разлива рек в Зольском, Баксанском, Урванском, Майском, Черекском, Терском, Прохладненском районах с 5 июля режим ЧС вводится на всей территории республики", - говорится в сообщении.

Поставлены задачи по обеспечению бесперебойной работы медицинских и образовательных учреждений, подачи воды и продовольствия.

Как сообщалось, утром в четверг режим ЧС в связи с осложнением паводковой ситуации введен в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, где было подтоплено 12 участков федеральной автодороги Прохладный-Азау, разрушены четыре моста. "Никто не пострадал, но ситуация очень серьезная", - цитирует пресс-служба выступление главы республики на экстренном совещании по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Эльбрусском районе.

В сообщении указано, что в Приэльбрусье находятся более четырех тысяч отдыхающих, на случай необходимости для эвакуации людей готовы четыре вертолета.