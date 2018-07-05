ФСИН объяснила Шестуну, как арестованным подавать документы для участия в выборах

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Московское управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) разъяснило заявившему о своем выдвижении на пост главы Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну, занимающему сейчас эту должность и арестованному по обвинению в превышении полномочий, порядок регистрации кандидатом.

"Администрация СИЗО-5 Москвы разъяснила обвиняемому Шестуну его право обратиться с заявлением в соответствующую избирательную комиссию о регистрации его в качестве кандидата на выборы, назначенные на 9 сентября текущего года", - сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе УФСИН.

В пресс-службе отметили, что, в соответствии с федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", в случае, если кандидат находится в местах содержания под стражей, подлинность его подписи на заявлении удостоверяет администрация учреждения, в котором он содержится.

"При этом документы о выдвижении лица, находящегося под стражей, представляются в соответствующую избирательную комиссию иными лицами на основании нотариально удостоверенной доверенности либо доверенности, приравненной к нотариально удостоверенной", - отметили в пресс-службе.

"При этом Александру Шестуну разъяснены требования статьи 29 ФЗ №103-ФЗ "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений", - добавили в УФСИН.

Ранее супруга Шестуна Юлия сообщила "Интерфаксу", что ее муж направил жалобы председателю Совета по правам человека при президенте РФ, членам общественных наблюдательных комиссий, а также во ФСИН.

Она пояснила, что 26 июня супруг написал на имя начальника СИЗО пять ходатайств об удостоверении доверенности на представление его интересов по вопросам, связанным с выдвижением и участием в качестве кандидата на выборах главы Серпуховского района. "В удовлетворении ходатайства ему отказано под предлогом необходимости получения разрешения у следователя. Данный отказ незаконный и нарушает конституционные права", - сказала Шестун.

4 июля глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что ФСИН обязана выдать Шестуну необходимые документы.

Басманный суд Москвы 14 июня арестовал Шестуна по обвинению в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в период с 2007 по 2014 гг. он незаконно отдал четыре земельных участка в Серпуховском районе Московской области. В результате государству был причинен ущерб в размере 62 млн руб., считает следствие.

Шестун отвергает обвинения и считает возбужденное против него дело заказным.