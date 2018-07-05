Топ-менеджера Первого чешско-российского банка будут судить за растрату

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Главное следственное управление СК России завершило расследование дела обвиняемого в особо крупных растратах вице-президента Первого чешско-российского банка Дмитрия Меркулова, уголовное дело направлено в суд.

"Меркулов, действуя по указанию председателя правления банка и его заместителя, в марте 2016 года заключил с подконтрольными соучастникам компаниями договоры купли-продажи принадлежащих банку долей в уставном капитале ООО "Вектра" стоимостью 75 млн рублей и находившейся в управлении этого общества коммерческой недвижимости стоимостью 335 млн рублей. Денежные средства на расчетный счет банка не поступили", - сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Меркулов обвиняется по части 4 статьи 160 УК РФ (растрата, совершенная организованной группой в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой статье Уголовного кодекса предусматривает лишение свободы до 10 лет и штраф до 1 млн рублей.