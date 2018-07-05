Бастрыкин обсудил вопросы международного розыска с главой Интерпола

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин на встрече с президентом Интерпола, заместителем министра общественной безопасности КНР Мэн Хунвэем обсудил вопросы взаимодействия в международном розыске и участие сотрудников российского ведомства в работе международной организации, сообщила "Интерфаксу" в четверг официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По ее словам, ключевыми на встрече были вопросы комплекса мер для повышения эффективности международного розыска.

"Были достигнуты договоренности об укреплении дальнейшего взаимодействия, в том числе в части международного розыска лиц - фигурантов уголовных дел, расследуемых Следственным комитетом, а также о продолжении участия представителей СК России в проводимых по линии Интерпола экспертных мероприятиях", - сказала Петренко.

Председатель СКР отметил заинтересованность комитета во всестороннем участии в проводимой Интерполом работе на антикриминальном треке, выразив надежду, что "специалисты СК России смогут привнести весомый вклад в эту важную во всех аспектах деятельность".

"Мэн Хунвэй поблагодарил председателя СК России за теплый прием, выразив готовность к открытому диалогу и содействию российской правоохранительной системе в решении важнейших вопросов противодействия преступности", - сказала Петренко.