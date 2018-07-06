Российские истребители четыре раза за неделю поднимались в воздух на перехват иностранных летательных аппаратов

По поиску можно было просмотреть документы с низким уровнем приватности - доступные для всех, у кого есть ссылка Подробнее

"Яндекс" несколько часов показывал документы Google Docs в поисковой выдаче

Данные приводятся по итогам шести месяцев 2018 года Подробнее

По мнению адвокатов, на заседании "не было установлено, что денежные средства принадлежали Феоктистову" Подробнее

Накануне вечером в выдаче российского поисковика появились гугл-документы, похожие на персональные данные Подробнее

Google напомнил о правилах индексации документов после инцидента с "Яндексом"

4 июля 16:31

Госдума позволит пускать родственников пациентов в реанимацию

Сейчас допуск родных в реанимацию - не обязанность больниц, а жест доброй воли со стороны главврача Подробнее

4 июля 16:24

Глава "Натали Турс" заявил о вымогательстве денег у клиентов в Турции

По словам Воробьева, подобные проблемы возникли у 150 человек Подробнее

4 июля 16:19

Первый вице-премьер Дагестана уволен

В его доме и кабинете проходят обыски Подробнее

4 июля 15:54

В Госдуме предложили предоставить россиянам выходной в случае выигрыша сборной на ЧМ-2018

Возможной датой выходного в комитете Госдумы по физкультуре и спорту назвали 16 июля, отметив, что это решение находится в компетенции главы государства Подробнее

4 июля 14:02

Суд отменил арест топ-менеджера "Роснано" за хищение 200 млн рублей

Ранее Андрея Горькова арестовывали за злоупотребление полномочиями с ущербом более чем в 700 млн рублей Подробнее

4 июля 11:50

В "Натали Турс" аннулируют все подтвержденные туры