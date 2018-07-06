Российские истребители четыре раза за неделю поднимались в воздух на перехват иностранных летательных аппаратов

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Воздушную разведку вдоль границ Российской Федерации в течение минувшей недели вели десять иностранных летательных аппаратов, сообщает в пятницу официальный печатный орган Вооруженных Сил РФ газета "Красная звезда".
Согласно еженедельной инфографике газеты "Красная звезда", дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) за неделю выполнили четыре вылета на перехват и сопровождение иностранных самолетов-разведчиков у границ России.
"Нарушений воздушного пространства РФ не допущено", - отмечается в публикации.