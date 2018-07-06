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Танкеры с газом "Ямал СПГ" открыли самостоятельную навигацию по Севморпути в Китай

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Два СПГ-танкера ледового класса Arc7 "Владимир Русанов" и "Эдуард Толль" завершают проход по Северному морскому пути в восточном направлении, сообщил "НОВАТЭК" .

Танкер "Владимир Русанов" полностью прошел Северный морской путь и подошел к Берингову проливу, "Эдуард Толль" вышел в Чукотское море и следует по открытой воде. Танкеры вышли из порта Сабетта с партиями СПГ, произведенного на проекте "Ямал СПГ", и следуют к китайскому порту Цзянсу Жудун.

"Ледовая часть Северного морского пути была преодолена судами самостоятельно без ледокольной проводки всего за девять дней, что говорит о выдающихся ледоходных характеристиках судов", - отмечает российская компания.

Председатель правления "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон, слова которого приводятся в сообщении, отметил: "Мы рады, что в этом году летний навигационный период Северного морского пути открыли газовозы с грузами нашего проекта. Эти рейсы являются первыми в истории поставками российского СПГ по Северному морскому пути без ледокольной проводки. Более того, они открывают начало регулярных поставок СПГ по Северному морскому пути, которые стали возможны благодаря уникальным характеристикам СПГ-танкеров ледового класса Arc7, разработанных по заказу "НОВАТЭКа" специально для арктических проектов".

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Теги: Ямал СПГ, Северный морской путь

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