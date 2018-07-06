Большой десантный корабль "Ослябя" на учениях близ Владивостока сель на мель

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Большой десантный корабль (БДК) "Ослябя" Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе учений сел на мель близ Владивостока. Об этом сообщил представитель ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

"5 июля при отработке упражнения по подходу к береговой линии БДК "Ослябя" допустил касание грунта кормовой частью корпуса в бухте Кетовая под Владивостоком", - уточнил он.

По его словам, "корабль повреждений не имеет".

"В ближайшее время БДК "Ослябя" вернется в пункт базирования", - сказал Воскресенский.