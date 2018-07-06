Песков рассказал о намерении России защищать свои интересы в торговой войне с США

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что Россия примет меры для защиты своих интересов в связи с разворачивающейся торговой войной между США и другими крупными мировыми игроками.

"Россия будет принимать меры для защиты собственных интересов, тем более что такие меры предусмотрены правилами и нормами Всемирной торговой организации", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу.

Вместе с тем Песков отметил, что любая встреча, подобная предстоящему саммиту РФ-США, на фоне нынешних двусторонних отношений несет особое значение и является позитивным фактом "на фоне бедственного положения наших двусторонних отношений".

Ранее Россия подала иск в ВТО из-за введенных США пошлин на сталь и алюминий.