Граната взорвалась на продуктовой базе в Ростове-на-Дону

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Взрыв ручной гранаты произошел на продуктовой базе в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"По предварительной информации, работники базы обнаружили гранату, которая взорвалась по неустановленной причине. Пострадавшие получили серьезные травмы ног, и в настоящее время их оперируют", - сказал источник, уточнив, что граната лежала в куче макулатуры.

Ранее сообщалось, что на продуктовой базе на улице Врубовая в Ростове-на-Дону произошел взрыв газового баллона, в результате которого пострадали два человека.