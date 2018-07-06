Житель Волгограда попытался доставить телефоны в колонию квадрокоптером

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники исправительной колонии в городе Волжском Волгоградской области пресекли доставку запрещенных предметов с использованием квадрокоптера, сообщает пресс-служба УФСИН России по Волгоградской области.

"Сотрудники оперативной службы и отдела охраны исправительной колонии №12 задержали жителя Волгограда при попытке доставки семи сотовых телефонов, трех зарядных устройств и двух сим-карт с использованием квадрокоптера", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении задержанного составлен административный протокол о передаче либо попытке передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания (ст. 19.12 КоАП РФ). Статья предусматривает наказание в виде денежного штрафа.

Проводится проверка.