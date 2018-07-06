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Матвиенко предложила Голиковой возглавить совет программы "Десятилетия детства"

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила, чтобы координационный совет по реализации программ в рамках "Десятилетия детства" возглавила вице-премьер Татьяна Голикова, под руководством которой были бы разработаны четкие критерии контроля за исполнением всех проектов.

"Мне кажется, что этот совет можно было бы поручить возглавить Татьяне Алексеевне Голиковой, человеку с большим опытом, который, на мой взгляд, сумеет организовать эту сложную, важную и нужную работу",- сказала Матвиенко на совещании по обсуждению плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках "Десятилетия детства" в пятницу.

Она отметила, что в рамках координационного совета необходимо разработать четкую систему показателей контроля по реализации плана. "Слушая иногда, как отчитываются некоторые руководители - у нас так научились красиво отчитываться, а если так вот поглубже копнуть, то эти отчеты очень часто либо не соответствуют действительности, либо очень поверхностны",- сказала Матвиенко.

По ее мнению, если будут четкие критерии, оценивающие результаты реализации "Десятилетия детства" как в регионах, так и в целом, то "это будет дисциплинировать, на мой взгляд, всех участников этого процесса".

Между тем, пока не все субъекты РФ разработали свои региональные программы в рамках "Десятилетия детства", в связи с чем Матвиенко попросила премьера Дмитрия Медведева от своего имени направить каждому из глав регионов письмо с соответствующим поручением. Спикер Совета Федерации добавила, что общественный контроль будет осуществляться в рамках Совета при президенте РФ в интересах семьи и детей. "Вот там мы постараемся уже в основном включать общественных представителей с тем, чтобы они очень предметно контролировали, как будет реализовываться этот план",- сказала Матвиенко.

В соответствии с указом президента РФ от 29 мая 2017 года в целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства 2018-2027 годы в России объявлены "Десятилетием детства". В рамках реализации программ были уже реализованы меры поддержки семей с детьми, в частности, по реализации программы материнского капитала, льготной ипотеки.

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Теги: Совет Федерации, Татьяна Голикова, Десятилетия детства

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