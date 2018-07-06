Дело ректора университета Бонч-Бруевича прекращено по просьбе ФСБ

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Дело ректора Университета телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича Сергея Бачевского о превышении полномочий прекращено по ходатайству ФСБ.

"Невский районный суд Санкт-Петербурга прекратил производство по уголовному делу в отношении Сергея Бачевского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга в пятницу.

По решению суда ректор выплатит судебный штраф в 25 тыс. рублей.

Дело Бачевского расследовалось управлением ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. О прекращении ходатайствовало перед судом само ведомство.

Как сообщалось, обвинение по делу Бачевскому было предъявлено 11 мая 2017 года. На этапе предварительного расследования в адрес Санкт-Петербургского городского суда поступало внепроцессуальное обращение от Федерального агентства связи (Россвязь, учредитель Университета телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича), в котором говорилось о необходимости не отстранять Бачевского от должности ректора и отмечался его значительный вклад в успехи вуза. Во время расследования Бачевский все же был временно отстранен от руководства университетом, до 4 августа 2018 года. Изначально он содержался под домашним арестом и не признавал вину. Позже Бачевский признал вину, суд сменил ему меру пресечения на подписку о невыезде.

По закону максимальная санкция за инкриминируемое Бачевскому преступление - лишение свободы на срок до четырех лет.

По версии следствия, в 2015 году ректор заключил девять договоров аренды помещений университета без надлежащего согласования и проведения конкурсов. Арендаторы занимали данные помещения в течение года, уплатив за это более 3,5 млн рублей, которые вуз в результате недополучил.

По данным открытых источников, Бачевский занимал должность исполняющего обязанности ректора Университета телекоммуникацией имени Бонч-Бруевича с мая 2011 года, пост ректора занял в марте 2012 года.