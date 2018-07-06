Спасатели эвакуировали заблокированную в горах из-за дождей группу туристов

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Спасатели Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России провели пешую эвакуацию четверых туристов, заблокированных на туристической базе в ущелье Джилы-Су в Карачаевском районе Карачаево-Черкесии из-за повреждения дороги дождевыми паводками.

"В настоящее время спасатели благополучно спустили туристов к населенному пункту Хурзук, откуда они без проблем смогут выехать в нужном им направлении", - сообщила агентству "Интерфакс" пресс-секретарь ГУ МЧС России по КЧР Бэла Черкесова. Она отметила, что эвакуация туристов осложнялась плохими погодными условиями, а также тем, что путь следования преграждали завалы скальной породы и деревьев.

5 июля в Карачаевском районе Карачаево-Черкесии из-за подъема уровня воды в реке оказался заблокирован участок дороги, ведущий к туристической базе "Узун-Кол", где, по уточненным данным, отдыхают 49 туристов. Отдыхающие не запрашивали помощь спасателей, и они продолжают свой отдых. Вместе с тем продовольствием и питьевой водой они обеспечены, медицинская помощь не требуется.

Дорожные службы начали активные работы по ремонту дорожного полотна. По завершении работ у туристов появится возможность самостоятельно спуститься с горной турбазы.