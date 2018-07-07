Что произошло за день: суббота, 7 июля

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Глава службы пожаротушения первого отряда федеральной противопожарной службы Кемеровской области Андрей Бурсин, который первым прибыл на место пожара в ТРЦ "Зимняя вишня", стал фигурантом уголовного дела. СКР считает, что он допустил халатность при тушении возгорания.

- Полиция Москвы составила очередной административный протокол на Мару Багдасарян - ее без прав остановили за рулем "мерседеса" на 3-й Магистральной улице.

- В Москве накануне вечером ограбили журналиста "Би-би-си". Он сел в такси и выпил предложенный ему кофе. Очнулся иностранец в другом районе уже без денег и телефона. В корпорации подтвердили, что с сотрудником произошел инцидент. Уже вечером в субботу полиция задержала предполагаемого участника ограбления.

- Англия со счетом 2:0 обыграла Швецию и вышла в 1/2 финала ЧМ. Ее соперником станет Россия или Хорватия.

- В Махачкале задержали бывшего министра здравоохранения Дагестана Танку Ибрагимова. По предварительным данным, экс-чиновника задержали по делу о хищении бюджетных средств.

- В Лос-Анджелесе в перестрелке с полицией погиб бывший баскетболист НБА. По данным СМИ, это Тайлер Ханникет, который провел прошлый сезон в "Химках".